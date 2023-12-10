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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تجربة للإخلاء السلبي بطريقة المحاكاة للمرة الخامسة بكلية التربية النوعية

صدى البلد

أطلقت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، يوم الثلاثاء الموافق ٢٨-٩-٢٠٢٣ تجربة للإخلاء السلبي وذلك بالتعاون بين وحدة إدارة الأزمات والكوارث و وحدة ضمان الجودة بالكلية وإدارة الإسعاف بدار الرعاية الطبية وبحضور فريق الدفاع المدني بالجامعه بقيادة أستاذ عبد الغفار فؤاد نائب مدير الدفاع المدني.

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وأقيمت التجربة برعاية الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية، والدكتور محمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور  محمود العطيفى مدير وحدة ضمان الجوده والدكتورة آيات أنور مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية .

بدأت التجربة بصافرة إنذار فى جميع الكلية أعقبها تحرك فورى وسريع لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال لمناطق التجمع ودخول سيارة الإسعاف للمصابين سلبيا ثم أعقب ذلك صافرة عاد بعدها الجميع إلى مكاتبه و استمر اليوم الدراسي.

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