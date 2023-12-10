الثلاثاء.. يوم تثقيفي للأئمة والواعظات تحت عنوان "البناء الثقافي" بجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس يوم تثقيفي للأئمة والواعظات بعنوان "البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالقاهرة " و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٣ بقاعة الإحتفالات الكبرى بجوار كلية الصيدلة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً



وذلك فى إطار الموسم الثقافي والفنى لجامعة عين شمس، حيث يدير الحوار الإعلامي خالد سعد كبير مذيعى القناة الأولى المصرية - عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



تأتى الفعالية من تنسيق أ.د جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إداري اللواء . حسام الشربيني أمين الجامعة.