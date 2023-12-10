سعاد صالح: الزواج المحدد بمدة باطل والأصل أن يكون دائما

علقت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على رأي الدين في الزواج المحدد بمدة معينة، موضحة أنه بالقرآن الكريم بين المحرمات في قول الله تعالى "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"، مشددة على أن كلمة "الفواحش" تعبير عن كل ما هو مخالف للفطرة الإنسانية، والرسول أكد الفرق بين الحلال والحرام "الحلال بين والحرام بين".

وأشارت "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الله شرع الزواج كسنه من سنن الكون لأهداف لإنشاء الأسرة وإعمار الكون بالذرية، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية لها ضوابط وقيود لابد أن تقوم عليها هذه العلاقة الحلال والشريفة.

وأضافت سعاد صالح، أن الزواج لابد أن يكون دائم ومؤبدًا، مشددة على أن الزواج لمدة سواء كان في مقابل أجر هو زواج باطل ولا يسمى زواجًا، والزواج كي يحقق أهدافه الذي يريدها الله لابد أن يكون له دوام واستمرار حتى نربي الأجيال.