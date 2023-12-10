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وزيرة الثقافة: رسالتي الأولى والأخيرة حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن اصطحاب الناخبين لأولادهم وأحفادهم الصغار في أثناء الإدلاء بالانتخابات تمثل بداية تنمية الوعي بالمواطنة، لأن هناك أشياء تأتي من خلال التربية، فالطفل يتعلم الكثير من الأشياء من السلوك الموجه له، ومن ثم عندما ينمو بداخله إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه وينمو معه الوعي بالمواطنة.

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه عندما ينمو داخل الصغار إحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه، وينمو بداخله الوعي بالمواطنة، والتي تعني الأرض التي يعيش عليها، ولديه واجبات وله حقوق، وهذا ينمو مع الطفل.

وأشارت إلى أنه  عندما يصطحب الأب أو الأم لأطفالهم سيتعودون هذا السلوك وينشأوا على المسؤولية تجاه وطنهم وأن يكون لديهم نمو للوعي بالمواطنة منذ الصغر.

وزيرة الثقافة قصواء الخلالي الانتخابات الانتخابات الرئاسية الناخبين

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