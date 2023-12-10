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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة الثقافة: الشباب حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنها تأمل أن تكون الانتخابات الرئاسية في 2024 موفقة، وخطوة نحو مستقبل مطمئن وسعيد، وأهم رسالة، هي الحرص على أداء الواجب نحو الدولة من الفئات كلها، وكل من له حق الانتخاب يجب أن يشارك ويدلي بصوته.

وأضافت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن لديها العديد من الملاحظات حول المشهد الانتخابي اليوم، وأهمها حرص الشباب على المشاركة، فالصفوف أمام اللجان الانتخابية التي أدلت فيها صوتها؛ كانت طويلة وممتدة، وأغلبها من الشباب والفتيات.

ولفتت إلى أن هذا المشهد كان لافتا للنظر؛ لأنه كان يؤخذ على الشباب عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات، وهذا يدل على نمو الوعي والإحساس تجاه الدولة من الشباب، وهو مؤشر طيب ومبشر بالخير.

وأشارت إلى أنها لاحظت المشاركة الواسعة من المرأة المصرية، والتي لها دور كبير في كل مناحي الحياة، وهذا يدل على وعي كبير بالمسؤولية تجاه الدولة، وأثبت التاريخ أن المرأة المصرية لها دور كبير للغاية في قيادة الحياة في الدولة المصرية.

الثقافة قصواء الخلالي الانتخابات الانتخابات الرئاسية الدكتورة نيفين الكيلاني الدولة المصرية الشباب

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