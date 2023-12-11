لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية: لم نلاحظ أي مخالفات

قال جنارو عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط، إنه لن يستطيع أن يصرح بالتقرير الخاص بعملية المراقبة، لأن التقرير سوف يصدر بعد انتهاء عملية الفرز للعملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024



وأضاف "جنارو" خلال لقائه بكاميرا صدى البلد عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يلاحظ أي مخالفات في العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن مصر من أهم الدول للعالم كله، وليس فقط في المنطقة العربية أو إفريقيا.



وأشار عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط إلى، أن الحشود المتواجدة أمام اللجان الانتخابية ، دليل على أن مصر تسير في الطريق الديمقراطي الصحيح.



ولفت عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط ، قائلاً:" انه سعيد لما رأه من الشعب المصري ، والمصريون قريبين للغاية من الإيطاليين".