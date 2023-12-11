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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية: لم نلاحظ أي مخالفات

جنارو عضو لجنة متابعة
جنارو عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان ال

قال جنارو عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط، إنه لن يستطيع أن يصرح بالتقرير الخاص بعملية المراقبة، لأن التقرير سوف يصدر بعد انتهاء عملية الفرز للعملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024


وأضاف  "جنارو" خلال لقائه بكاميرا صدى البلد  عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يلاحظ أي مخالفات في العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن مصر من أهم الدول للعالم كله، وليس فقط في المنطقة العربية أو إفريقيا.


وأشار عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط إلى، أن الحشود المتواجدة أمام اللجان الانتخابية ، دليل على أن مصر تسير في الطريق الديمقراطي الصحيح.


ولفت عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط ، قائلاً:" انه سعيد لما رأه من الشعب المصري ، والمصريون قريبين للغاية من الإيطاليين".

 

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لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية: لم نلاحظ أي مخالفات

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