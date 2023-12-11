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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل الخطة بالنواب: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوق والشعب المصري واعٍ

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت القناة الأولى تقريرا تلفزيونيا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث تشهد مصر مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي في هذا الاستحقاق الذي يعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.

وشهدت تقديم تسهيلات عديدة لتمكين المواطنين المصريين في الخارج من التصويت بمقار السفارات والقنصليات المصرية بإشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتنسيق الوثيق على مدار الساعة مع وزارتي الخارجية والدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.


وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية من كونها خطوة رئيسة في مسار الدولة الجاد نحو التحول الديموقراطي والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتي أننن بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.


المشهد السياسي يشهد تواجد 4 مرشحين منهم المستقل والمعارض وإثنان من الليبراليين، ووفقا للدستور والقوانين المصرية، فقد أنجزت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية خارج مصر خلال الفترة من الأول حتى الثالث من الشهر الجاري في أجواء إيجابية بـ137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة.

وفي سياق متصل..قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ المشهد الانتخابي بالأمس كان غير مسبوق، فقد تواجد في دائرته بطهطا في محافظة سوهاج وكان الإقبال كبيرا جدا من كل الناخبين بكل طوائفهم وأعمارهم. 
 

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