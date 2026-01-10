قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسئول طبي بكفر الزيات: الزوج الناجي بعد وفاة عروسه حالته حرجة
موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
رياضة

حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
مجدي سلامة

كشف موقع football fancast العالمي عن قائمته لأفضل 20 لاعبًا أفريقيًا فى الوقت الحالي، والتي شهدت حضورًا عربيًا لافتًا، وتصدر النجم المغربي أشرف حكيمي الترتيب، متقدمًا على المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وتربع حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، على صدارة القائمة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه ومنتخب بلاده، فيما جاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، فى المركز الثاني، متقدمًا على مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين الذي حل ثالثًا.

وضمت المراكز الخمسة الأولى كلًا من النيجيري أديمولا لوكمان رابعًا، والسنغالي ساديو ماني خامسًا، بينما جاء الغيني سيرهو جيراسي في المركز السادس، يليه المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي سابعًا.

واحتل الغاني أنطوان سيمينيو المركز الثامن، وحل الحارس المغربي ياسين بونو تاسعًا، فيما جاء الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في المركز العاشر.

وشهدت القائمة تواجد عدد من النجوم العرب والأفارقة البارزين، حيث جاء الجزائري رياض محرز في المركز الحادي عشر، والمغربي إبراهيم دياز في المركز الثاني عشر، بينما حل الإيفواري أماد ديالو ثالث عشر، والسنغالي ليام نداي رابع عشر.

وفي بقية الترتيب، جاء الكاميروني أندري فرانك زامبو أنجيسا في المركز الخامس عشر، والمغربي يوسف النصيري سادس عشر، والسنغالي نيكولاس جاكسون سابع عشر، والغاني محمد قدوس ثامن عشر، والجزائري إسماعيل بن ناصر تاسع عشر، فيما اختتم القائمة مدافع بوركينا فاسو إدموند تابسوبا في المركز العشرين.

ويعكس هذا التصنيف الحضور القوي للاعبين الأفارقة في كبرى الدوريات الأوروبية، والدور المتنامي الذي باتت تلعبه المواهب الإفريقية على الساحة الكروية العالمية.

