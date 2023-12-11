حاكم دبي يصدر قراراً بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات

أصدر حاكم دبي محمد بن راشد قانوناً بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات، وسوف يحل الصندوق محل حكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وشركتي سالك وتاكسي دبي.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، منذ قليل، فقد جاء القرار بتعيين عبدالعزيز محمد المُلا عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لصندوق دبي للاستثمارات.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، وكذلك الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية، وايضا العمل على بناء احتياطات مالية قوية والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وجاء القرار أن "صندوق دبي للاستثمارات" يختص بإدارة واستثمار أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام لها داخل الدولة وخارجها.