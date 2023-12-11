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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اتحاد الجودو يتعاقد مع الأسطورة الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات

صدى البلد

أعلن مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي التعاقد مع الياباني أيزومي هيروشي لقيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان من خلال مؤتمر صحفي أقيم في مركز التعليم المدني في الجزيرة وشهد حضور المدرب الجديد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد، والسفير الياباني أوكا هيروشي.

ويمتلك الياباني أيزومي هيروشي صاحب الـ42 عاما سجلا مميزا من الإنجازات لاعبا ومدربا، حيث سبق له الفوز بفضية أولمبياد أثينا 2004، وذهبية بطولة العالم في القاهرة 2005، وعدد كبير من الميداليات العالمية في عدة بطولات.


ومن المقرر أن يتولى هيروشي مهمة تدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية من أجل النهوض بمستوى اللاعبين وتمكينهم من الوقوف على منصات التتويج العالمية والأولمبية أيضا.

وجاء تشكيل الهيكل الفني للاتحاد كالتالي:

محمد رشوان رئيسا لجهاز المنتخبات
أيزومي هيروشي مديرا فنيا للاتحاد والمنتخب الأول
حاتم عبد الآخر مدربا لمنتخب الشباب
محمد علي مدربا لمنتخب الناشئين
سيد أبو ميدان مديرا فنيا لمنتخبات السيدات والشابات والناشئات
عاطف مصطفى مدربا عاما
يحيى نبيل مدير إداري

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، أن المفاوضات مع المدير الفني الياباني بدأت منذ فترة، وأنه أبدى تعاون كبير ورغبة في تحقيق الإنجازات مع اللاعبين المصريين.

وأضاف مرزوق، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل من أجل الصالح العام، وهدفه الأول والأخير مصلحة الجودو المصري ودفع المنتخبات لإعتلاء منصات التتويج العالمية والأولمبية، وأن مصر تمتلك حاليا جيل مميز من اللاعبين واللاعبات.

وتابع: "وضعنا خطة الهدف منها النهوض بمستوى المنتخبات، وبدأنا حصد الثمار من خلال السيطرة على كل البطولات الأفريقية في المراحل العمرية المختلفة وأيضا حصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم للشباب، والآن نطمح لتحقيق الإنجازات العالمية والأولمبية".

وقال مرزوق علي أن وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي تقدم كل الدعم للرياضة المصرية والاتحادات وتعمل على توفير كل الامكانيات وتذليل كافة العقبات من أجل دفع اللاعبين والمنتخبات نحو تحقيق الإنجازات.

وفي المقابل أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجهودات مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيسه مرزوق علي، مؤكدا أن الجودو المصري يشهد طفرة قوية على مستوى النتائج وقطاعات الناشئين والشباب.

وقال الوزير : نأمل أن نرى الجودو المصري منافس قوي على الميداليات الأولمبية في لوس أنحلوس 2028 بالتعاون مع خبراء الجودو في اليابان.

وتابع وزير الرياضة: أن الوزارة تقدم كل الدعم المطلوب للاتحاد المصري للجودو بهدف النهوض بالمستوى الفني وتحقيق المزيد من الإنحازات والنجاحات.

ومن جانبه قال المدير الفني الياباني أيزومي هيروشي أنه يعلم جيدا أن المنتخب المصري هو الأقوى في قارة أفريقيا في الوقت الحالي ويمتلك عناصر مميزة من اللاعبين.

وأضاف أنه حضر إلى القاهرة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات مع المنتخبات المصرية وزيادة عدد الميداليات العالمية التي حققها اللاعبين المصريين.

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اتحاد الجودو الجودو المنتخبات الوطنية الجزيرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أيزومي هيروشي

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