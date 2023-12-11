القومي لحقوق الإنسان: لم نرصد أي شكاوى متعلقة بالانتخابات

قالت الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشهد الانتخابي غاية فى الانتظام والتنظيم منذ بدء فتح لجان الاقتراع فى التاسعة صباحا.

وأشادت نهى بكر خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، بما تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين من تسهيلات و تيسيرات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ما يقدمه رجال الأمن يدعم الوطنية والإحساس بالفخر.

متابعة دولية كبرى

وأوضحت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انتخابات الرئاسة 2024 تحظى بمتابعة دولية كبرى والعديد من المنظمات المحلية.

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعضاء المجلس ومنظمات المجتمع المدنى لم ترصد أى شكاوى متعلقة بالعملية الانتخابية.