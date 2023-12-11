أمين مساعد الحرية المصري يشيد بالمشاركة الكثيفة للناخبين في الانتخابات

أشاد د. عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، ومؤسس مبادرة صوتك وطن، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، عن وصول نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة حتى منتصف اليوم الثاني إلى ٤٥% من قاعدة الناخبين، قائلا: المصريون عزموا على الدخول لفترة تاريخية جديدة من التحول الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية والدستورية بشكل أكثر وعيا وادراكا بمتطلبات وتحديات المرحلة الراهنة.

وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن نسبة التصويت للمصريين في هذا الاستحقاق تاريخية تؤكد أن المصريين دائما ما يقفون متصدرين بشجاعة ووطنية خالصة الموقف المهيب الذي رسمه الجميع بالاصطفاف أمام اللجان الانتخابية والمشاركة بقوة وإيجابية من جميع الفئات والاعمار نحو بناء مستقبل وطن جديد ووضعه على خريطة مصاف الدول المتقدمة.

ولفت إلى أن الحوار الوطني كان أحد مؤشرات نجاح هذا العرس الديمقراطي، نتيجة لما طرحه من موضوعات هامة بعثت لدى المواطنين في الشارع بضرورة المشاركة وحق كل مواطن في ممارسة كافة حقوقه المشروعة دستوريا وقانونيا، وجعلته يتوافد على الصناديق الإنتخابية للإدلاء بصوته في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية والعدالة.

وأضاف أن اصطفاف الشعب المصري في العرس الانتخابي رسالة قوية بعثها بالعالم لا تقبل المزايدة أو التشكيك، بل تؤكد على أن الوحدة الوطنية المصرية خط أحمر لا يمكن المساس به أو مجرد الاقتراب من عزيمة قوية صنعها المصريون طيلة السنوات الأخيرة وماضون معا نحو بناء الجمهورية الجديدة.