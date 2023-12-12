اشتباكات للجيش الأردني مع مهربين على الحدود السورية

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأنه شهدت المنطقة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الثلاثاء اشتباكات مسلّحة مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري.

وأشارت صحيفة هلا اخبار الأردنية نقلت عن المصدر ذاته أن الاشتباك أسفرت أيضاً عن استشهاد الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي وإصابة الوكيل أول سالم مفتن سالم وكلاهما من قوات حرس الحدود، إذ تم اخلاء المصاب إلى مستشفى الرويشد الحكومي، وحالته الصحية متوسطة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

كما نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد الوكيل أول النعيمي، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، وتتمنى الشفاء العاجل للمصاب