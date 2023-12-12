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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الاتصالات: حشود من العاملين يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

عمال الاتصالات
عمال الاتصالات

واصل العديد من العاملين بالمصرية للاتصالات في مختلف أنحاء البلاد التوجه إلى مكاتب ومراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ومنذ الصباح الباكر وحتى ساعات المساء المتأخرة، تمكن الموظفون والعاملون في هذا القطاع من الإدلاء بأصواتهم بعد أن توافدوا بأعداد كبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتعكس هذه الحشود الكبيرة من العاملين بالمصرية للاتصالات حس الوعي والمشاركة السياسية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها في العمل اليومي، إلا أن هؤلاء العاملين يولون أهمية عالية لحقهم في اختيار زعيمهم بكل حرية واستقلالية.

وفي هذا السياق، أشاد محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، بسير العملية الانتخابية لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، وبالتيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب، وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

وأكد محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما بعث برسائل طمأنة للمواطنين أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وانعكس ذلك على الحشد الانتخابى.

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