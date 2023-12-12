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رئيس التحرير
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تعليم

القومى لعلوم البحار يناقش أثار ارتفاع منسوب سطح البحر والاستراتيجيات والحلول الساحلية خلال COP28

رئيس معهد علوم البحار
رئيس معهد علوم البحار

نظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد جلسة علمية لمناقشة تأثير التغييرات المناخية على ارتفاع منسوب سطح البحر والإستراتيجيات والحلول الساحلية المقترحة في إطار فاعليات مشاركة المعهد في مؤتمر المناخ COP28 داخل جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء.

شارك في الجلسة متخصصين من معهد ويدز هول الأمريكي، معهد بليموث الإنجليزى، مؤسسة أوشن فيجن الأمريكية، بالإضافة الى المؤسسات الدولية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو (IOC-UNESCO) واللجنة الدولية لرصد المحيطات (GOOS).

وناقشت الجلسة عواقب تغير المناخ وإن أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي نواجهها هو ارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات المدمرة الناجمة عن العواصف. إن الزحف التدريجي للبحار على سواحلنا يهدد المجتمعات الساحلية والنظم البيئية والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وفي مواجهة هذا التهديد الوشيك، تظهر استراتيجيات وحلول مبتكرة للتخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه البحار. 

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وعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة – رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد- تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل المصرية وخاصة منطقة الدلتا والإسكندرية ومدى التأثيرات التي حدثت على تلك المناطق وجهود الدولة المصرية لمواجهة تلك التحديات ودور المعهد في الدراسات المتعلقة بإرتفاع منسوب سطح البحر والإنذار المبكر لمواجهة المخاطر الطبيعية لسواحل المصرية.

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ارتفاع منسوب سطح البحر الدكتور عمرو زكريا حمودة المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد

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