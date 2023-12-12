رياضية الهرم تحصد المركز الأول فى نهائيات خماسى كرة القدم

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم نهائي بطولة كرة القدم الخماسي التي أقيمت بين كليتي التربية الرياضية بالهرم والتجارة، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

وانتهت المباراة بفوز كلية التربية الرياضية بالهرم بضربات الجزاء، وتم توزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الأولى وهي كليات "التربية الرياضية بالهرم" في المركز الأول و"التجارة" في المركز الثاني و"الخدمة الاجتماعية" في المركز الثالث.

ونظمت البطولة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بإشراف أمين الجامعة المساعد هشام رفعت ومدير عام إدارة رعاية الشباب الأستاذ محمد جاد ومدير الإدارة الأستاذ ايمن عبد العزيز.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط وإنما يمتد ليشمل الأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية التي تعد مصنعا للمواهب والإبداعات الشبابية في مختلف المجالات.

كما حث الطلاب على تشكيل فريق لنادى جامعة حلوان، للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.