حمدي رزق: المصريون لا يشغلهم شيئا عن تلبية نداء وطنهم

أشاد الإعلامي حمدي رزق، بالإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين لا يشغلهم شيء عن تلبية نداء وطنهم.

وقال الإعلامي حمدي رزق، خلال تقديمه تغطية خاصة لقناة “صدى البلد”، للانتخابات الرئاسية، “72 ساعة في حب الوطن، وأعمال انتخابية شاقة، ومروا علينا زي النسمة”، معلقا “المصريون يواصلون التصويت في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف الإعلامي حمدي رزق، “صورة مصر في أيام الانتخابات الرئاسية الـ3 حلوة، والجيل الذي يصوت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية معقود في نواصيهم الخير، وهو جيل لم يلوث بدعايات الكارهين”.



وأشار الإعلامي حمدي رزق، "المرأة المصرية لها دور كبير في المشهد الانتخابي"، مختتما "المرأة المصرية معبر عن إرادة الحياة، وعندما تذهب إلى صناديق الاقتراع تسمع زغروطة تقول مصر فرحانة".