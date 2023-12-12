عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي رزق: المصريون لا يشغلهم شيئا عن تلبية نداء وطنهم

حمدي رزق
حمدي رزق

أشاد الإعلامي حمدي رزق، بالإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين لا يشغلهم شيء عن تلبية نداء وطنهم.

txt

صوتك أمانة.. حمدي رزق: المصريون سجلوا حضورًا لائقًا أمام اللجان الانتخابية

txt

تواصل الإقبال في منطقتي المرج والساحل في آخر أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

وقال الإعلامي حمدي رزق، خلال تقديمه تغطية خاصة لقناة “صدى البلد”، للانتخابات الرئاسية، “72 ساعة في حب الوطن، وأعمال انتخابية شاقة، ومروا علينا زي النسمة”، معلقا “المصريون يواصلون التصويت في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية”.

وأضاف الإعلامي حمدي رزق، “صورة مصر في أيام الانتخابات الرئاسية الـ3 حلوة، والجيل الذي يصوت لأول مرة في الانتخابات الرئاسية معقود في نواصيهم الخير، وهو جيل لم يلوث بدعايات الكارهين”.


وأشار الإعلامي حمدي رزق، "المرأة المصرية لها دور كبير في المشهد الانتخابي"، مختتما "المرأة المصرية معبر عن إرادة الحياة، وعندما تذهب إلى صناديق الاقتراع تسمع زغروطة تقول مصر فرحانة".

حمدي رزق الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

بالزغاريد والأغاني الوطنية.. إقبال المواطنين على الانتخابات مركز أبوالنمرس.. فيديو وصور

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار البصل

أخبار التوك شو|حصاد الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث.. والشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز اتفاقيات أوسلو والانتقال لطرف المقاومة

غدًا.. "الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية بالنقابة ووسائل الإعلام للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني

الرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في موسم الرياض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

فيديو

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ