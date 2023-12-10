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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صوتك أمانة.. حمدي رزق: المصريون سجلوا حضورًا لائقًا أمام اللجان الانتخابية

حمدي رزق
حمدي رزق

قال الإعلامي حمدي رزق، إن مشاهد المصريين أمام اللجان الانتخابية اليوم كانت تعكس صورة حقيقية خطها فنان، مشيرًا إلى أن المصريين في النجوع والقرى والكفور والمدن كانوا عند حسن الظن، وسجلوا حضورًا لائقًا وضربوا أروع الأمثال في حب أغلى اسم في الوجود. 

وأضاف حمدي رزق، خلال التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية 2024، أنه عند توجهه إلى لجنته الإنتخابية بالمنيل للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية تفاجئ بسيدة مسنة تتكئ على عصاها تقطع الطريق لتسأله عن موقع اللجنة الانتخابية وعندما بادر بالإجابة على سؤالها، وجد شابًا بمثابة حفيدها، ليخبره أنه يصطحبها للتصويت لمستقبل المحروسة بنفسه، ليضربوا مثالًا على حب مصر، رغم أن الفارق بينهما حوالي نصف قرن كامل.

 

رسالة للمصريين

ووجه الإعلامي حمدي رزق، رسالة للمصريين، قائلا: «صوتك أمانة وأنت مؤتمن عليها، وأدوا الأمانات ولا تبخلوا على وطنكم بصوتكم، فالتصويت حق مستحق وحق لكم، والحق أحق أن يتبع، وحق الوطن فرض عين وليس فرض كفاية».
 

حمدي رزق اللجان الانتخابية الانتخابات الانتخابات الرئاسية مصر

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