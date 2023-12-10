حمدي رزق عن المشهد الانتخابي: المصريون بالنجوع والقرى والمدن عند حسن الظن

علق الإعلامي حمدي رزق، على مشهد انتخابات الرئاسة 2024، قائلا: إن الصورة اليوم كما خطها الفنان، فهي صورة حقيقية، مشيرا إلى أن المصريين فى النجوع والقرى والمدن كانوا عند حسن الظن، حيث أنهم سجلوا حضورا لائقا، وضربوا أروع الأمثال فى حب أغلي اسم فى الوجود.

وأضاف الإعلامي حمدي رزق، خلال تقديمه التغطية الخاصة، على قناة صدى البلد: “وأنا ماشي فى شارع المنيل وذاهب للجنة هناك، كانت هناك سيدة طيبة تقطع الشارع وكانت مسنة والزمن باين على وشها معدية الشارع وتتكئ علي عصاها وبتقولي أذهب إلى اللجنة من أين، ولسه هقولها؛ فَهَمَّ شاب رائع وجميل من عمر أحفادها أو أولادها وأخذها وقال لها إنه رايح اللجنة”.

وتابع الإعلامي حمدي رزق: “صوتك صحيح أمانة وأنت مؤتمن عليها، ولا تبخلوا على وطنكم بصوتكم، والتصويت حق لكم والحق أحق أن يتبع، وحق الوطن فرض عين وليس فرض كفاية”.