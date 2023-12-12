عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة بالسعودية

مران الأهلي في جدو
مران الأهلي في جدو

بدأ تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، وشهد وجود وسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية. 

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأول في السعودية، استعدادًا لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء الجمعة المقبل.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

النادي الأهلي الأهلى كأس العالم للاندية بطولة كاس العالم للاندية السعودية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

موضوعات متعلقة

رسميا.. عماد النحاس يتولى تدريب التحدي الليبي

200 هدف مع الريدز.. لاعبو ليفربول يحتفوا بمحمد صلاح

حجازى وبنزيما يقودان اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ياسين بونو على رأس قائمة المرشحين لأحسن حارس مرمى في العالم

كأس العالم للأندية| شوقي ينهي الإجراءات الطبية لبعثة الأهلي مع مسئولي «فيفا»

شاهد| اللقطات الأولي لمران الاهلي في جدة استعدادا لـ كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية| مرتجي: لدينا إصرار على تقديم بطولة مميزة.. وشكر خاص للأشقاء في السعودية

كأس العالم للأندية| الأهلي يتسلم الزي الخاص بالبطولة

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن العمليات البرية في غزة

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ