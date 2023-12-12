الأهلي يفتح مرانه أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة بالسعودية

بدأ تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت القاهرة، وشهد وجود وسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة من فعاليات المران، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الأول في السعودية، استعدادًا لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء الجمعة المقبل.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.