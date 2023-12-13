قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد رجال كتيبة القسام - الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية – وهو يضع قنبلة في دبابة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أظهر الفيديو مقاتل حماس وهو يتسلق الصخور مسرعًا (بزي الكتيبة الرسمي) ويقفز على إحدى دبابات الاحتلال الإسرائيلي ويضع بها قنبلة ويلوح للجنود الموجودين بها (باي) ثم يمشي بعيدًا.

جنّنوا الصهااينه أولاد القساام😎

أدهى عقل عسكري لا يتخيل هذا المشهد🔻🔻🔻 pic.twitter.com/JLmypkijsD — االلواء الدويري (@FayezAldwai) December 12, 2023

444 قتيلا إسرائيليا حصيلة للمعارك

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، عن مقتل 10 جنود إضافيين خلال المعارك مع حركة حماس بقطاع غزة أمس، الثلاثاء، مؤكدًا أن من بين هؤلاء الجنود ضابط برتبة رفيعة.

ووفقًا لهذا الإعلان، ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر إلى 115 جنديا، و444 ضابطا وجنديا منذ بداية عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة “الحرة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هناك 3 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد خوضهم معركة شرسة مع حماس.