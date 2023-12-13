عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مصطفى سالمان: مشاركة المصريين في الانتخابات صورة مشرفة أمام العالم

النائب مصطفى سالمان،
النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ

 قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية غير المسبوقة تعكس وعى المصريين، وصورة مشرفة للدولة المصرية أمام العالم.

 وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الجميع يعلم أن الفترة التى تمر بها المنطقة حرجة تتطلب تكاتف من قبل الجميع، وكالعادة كان المصريين على العهد على قدر كبير من المسئولية الوطنية لدعم وطنهم. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقى في ذلك الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات ليدلون بأصواتهم ويقولون كلمتهم في تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة. 

وتابع النائب مصطفى سالمان، أن مشاركة المصريين رسالة قوية للعالم أن الشعب المصري بجميع طوائفه يقف صفا واحدا خلف الدولة في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها، وأداء الواجب الوطني الذي نص عليه دستور مصر. 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نزول الشعب المصري للتأكيد على حقوقه السياسية والدستورية فى كافة المحافل الانتخابية من أجل الاختيار الأفضل الذي يدعم جهود التنمية والبناء وتحقيق الاستقرار.

المصريين الانتخابات الرئاسية دستور مصر اللجان الانتخابية التحديات المحلية والإقليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

ترشيحاتنا

طائرة مساعدات قطرية تتوجه إلى العريش لدعم قطاع غزة

كتائب القسام تستهدف غرفتين لقيادة الاحتلال في المحور الجنوبي بقطاع غزة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

بلومبرج: زيلينسكي توسل لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمنحه المزيد من المال

رغم الخسائر الفادحة.. لماذا لم تسيطر إسرائيل حتى الآن على شمال غزة؟

إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء قصف مدفعي عشوائي من جيش الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ