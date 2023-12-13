العثور على جثة شاب متحللة في شقته ببني سويف

عثر الأهالي بحي الأزهري وسط مدينة بني سويف مساء اليوم الأربعاء، على جثة متحلله لـ شاب في بداية العقد الرابع من العمر داخل شقة سكنية، وجرى إبلاغ الشرطة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب ثلاثيني داخل شقة سكنية كائنة بمنطقة حي الأزهري وسط مدينة بني سويف، على الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم بندر بني سويف بقيادة المقدم محمود فؤاد إلى محل الواقعة، وجار إتخاذ اللازم للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة الشاب ويدعى؛ «مينا.ر.إ» 31 عامًا، إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.