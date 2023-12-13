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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بني سويف التكنولوجية تحصد المراكز الأولى في الأنشطة الثقافية والعلمية بشمال الصعيد

صدى البلد

حصد طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية، المراكز الأولى في الأنشطة الثقافية والعلمية لدورة الصداقة بمنطقة شمال الصعيد بمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد في محافظتي بني سويف والمنيا، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وحصد طلاب الجامعة المركز الأول فى حفظ نصف القرآن الكريم ودورى المعلومات العلمية الفردية، والمركز الثاني فى الخط العربى والخطابة والحديث النبوي، والمركز الثالث فى حفظ القرآن الكريم كاملًا ودوري المعلومات الثقافية الجماعية، بالإضافة إلى المركز الرابع في حفظ الجزء الثلاثون من القرآن الكريم.

من جانبه، هنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين على مشاركتهم المشرفة فى دورة الصداقة بمنطقة شمال الصعيد وتمثيلهم للجامعة بتميز، مشيدًا بطلاب الجامعة المشاركين في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية.

وأوضح الدكتور جان أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال العام الدراسي، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى إعداد خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

الأنشطة الثقافية والعلمية استحداث الب الأنشطة الثقافية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي و التكنولوج الطلاب المبتكرين تنمية مهاراتهم بني سويف التكنولوجية لمسابقات الرياضية والثقافية

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