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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: تشديد الرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية؛حفاظًا على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح لكافة صور الغش التجاري.


جاء ذلك عقب إطلاعه على تقرير وكيل وزارة التموين ببني سويف المهندس وصفي عبدالله الأسبوعي حول جهود المديرية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة (2 - 8) ديسمبر الجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق.


من جانبه..قال وكيل وزارة التموين إنه تم تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.


وأضاف أنه تم المرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية؛ للتأكد من التزام التجار بالأسعار ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.


وأوضح أنه تم تحرير 75 مخالفة بمجال المخابز البلدية من بينها 11 محضرًا للتصرف في 86 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، مؤكدًا صرف 50 % من المقررات التموينية عن ديسمبر للبدالين.


وتابع أنه تم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).


ولفت إلى أنه تم خلال الحملات أيضًا ضبط أحد المسئولين عن مخازن المواد الغذائية بحيازته 2 طن أرز أبيض مجهول المصدر؛ لبيعه وتم التحفظ عليه ، فضلًا عن تحرير محضر أخر ضد المسئولين عن المخابز السياحية لاستخدام جوال دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ عليه.


وأفاد بأنه بمجال الغش التجاري، تم سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، أما بمجال المواد البترولية تم تحرير 12 محضرًا ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز، وتم التحفظ على 21 ألف لتر مواد بترولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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