قبل عرضه .. التفاصيل الكاملة لمسلسل "فات الميعاد"

ينتظر الجمهور طرح أحدث اعمال النجوم أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي وهو مسلسل “فات الميعاد” ، الذى من المقرر ان ينطلق عرضه يوم ١٣ يونيو الجاري على منصة watch it وقناة dmc.

وتدور أحداث المسلسل فى اطار اجتماعي وهو مكون من ٣٠ حلقة ، وتبدء الأحداث بطلب زوجة الانفصال عن زوجها بسبب وجود العديد من الصراعات بينهما ، وتتوالي العديد من الأحداث التشويقية.

أبطال مسلسل فات الميعاد

ومسلسل فات الميعاد من بطولة عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي ، محمود البزاوي، محمد علي رزق ، هاجر عفيفي ، محمد ابو داود، أحمد صفوت ، فدوي عابد ، والمسلسل من تأليف عاطف ناشد وإخراج سعد هنداوي.

تعاون أحمد مجدي وأسماء ابو اليزيد

ويذكر ان هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء ابو اليزيد بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “الآنسة فرح” الذى عرض على مدار ٥ سنوات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.

مشاركة أسماء أبو اليزيد فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشاركت أسماء أبو اليزيد فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥ فى مسلسل النص الذى حقق نجاحا كبيرا.

ومسلسل النص هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي. من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.