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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جينا نجيب الريحاني تكشف عن أسرار في حياة والدها

جينا ابنة نجيب الريحاني
جينا ابنة نجيب الريحاني
أوركيد سامي

قالت جينا ابنة الفنان نجيب الريحاني ، في لقاء مع الإعلامية سهير جودة: " تعرضت كثير  للهجوم بسبب إني قولت إني ابنة نجيب الريحاني ، و لكن لم التفت للهجوم.

وأضافت جينا ابنة نجيب الريحاني، أن والدها التقي بوالدتها أثناء تواجده في القاهرة قبل أن يسافر ل باريس لعمله في مسرحية هناك كانت قصة حب كبيرة بنهم، ثم الطلاق بعد سنوات عديدة من الحب.

يذكر أن نشرت الإعلامية سهير جودة، صور  لجينا ابنة نجيب الريحاني في أثناء زيارة قبر والدها في ذكرى رحيله.

وكتبت  سهير جودة، جينا ابنة نجيب الريحاني تزور قبر والدها في ذكرى رحيله.

جينا بنت نجيب الريحاني، لسه بتزور قبر والدها كل سنة وتحط ورد بإيديها،
رغم كبر سنها وتعبها، لسه بتحافظ على ذكراه كأنه لسه عايش في قلبها.

الوفاء مش بيكبر، واللي بنحبهم عمرهم ما بيموتوا.

ولد الريحاني في حى باب الشعريَّة بالقاهرة ، لِأبٍ عراقى كلدانى يُدعى «إلياس ريحانة»، كان يعمل بِتجارة الخيل، استقر به الحال فى القاهرة وتزوج من مصرية وأنجب منها ثلاثة أبناء منهم نجيب الذى تعلم فى مدرسة الفرير وانضم إلى فريق التمثيل المدرسيّ، وكان مثقفا يحب الشعر القديم وعشق المسرح والفن منذ طفولته.

فى بداية حياته عمل نجيب الريحاني، موظفا بشركة السكر فى صعيد مصر، وتنقل خلال هذه الفترة بين القاهرة والصعيد وكان لِتجربته أثر كبير على العديد من مسرحياته وأفلامه. 

https://www.instagram.com/reel/DKqN66Hozbr/?igsh=NzJlOTJ2dTU3YWFx

جينا ابنة نجيب الريحان اخبار الفن نجوم الفن

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