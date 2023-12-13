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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قيادي بحركة فتح: العديد من دول العالم اتخذت مواقف ضد الاحتلال الإسرائيلي

حركة فتح
حركة فتح

قال ديمتري دلياني، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن هناك العديد من دول العالم أخذت مواقف ضد الاحتلال مثل جنوب إفريقيا وبعض الدول العربية، ولكن العالم لا يقوم بما فيه الكفاية لوقف المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

وأضاف «دلياني»، خلال تصريحاته عبر قناة «تن»، أن قرار الأمم المتحدة الذي تم اتخاذه للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ليس له قيمة ولكن قيمته سياسية فقط، وهذا دليل على أكاذيب دولة الاحتلال الإسرائيلي والزج باسم حركة حماس وتسيس القرار.

وأشار القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إلى أن هناك تناقضا كبيرا في تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدين، وظهر الانتماء الكامل للصهيونية وهذا جاء في تصريحاته، منوها بأنه لا يسمح لبقاء حماس والدولة الفلسطينية.

إسرائيل مندوب الولايات المتحدة في الأعمال القذرة

وأوضح أن بايدين ونتنياهو من أكبر المتطرفين وأكثر لباقة في طرح سمومهم والعنصرية، ويتعاملوا مع المشهد على أسس السياسية الداخلية، مشيرا إلى أن بايدين يلعب لغبة السياسة الداخلية من خلال الخطابات والشعارات نفس سياسة نتنياهو والاثنين يعملان على بيع الكلام للناخبين، قائلا «هناك علاقة استراتجية امنية سياسية مشتركة.. ودولة الاحتلال الاسرائلية هي مندوب الاولايات المتحدة في الاعمال القذرة الشرق الاوسط».

الاحتلال فتح فلسطين الشعب الفلسطيني الدول الأوروبية إسرائيل ديمتري دلياني غزة الأمم المتحدة

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