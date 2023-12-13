أستاذ علوم سياسية : إقبال الشعب على الانتخابات الرئاسية رسالة ثقة بمؤسسات الدولة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية الحالية شملت وجود ثلاثة ممثلين للأحزاب، وكانت الانتخابات قائمة على التعدديات الحزبية والسياسية، وتمثل تجربة حزبية ناجحة، ومن الضروري دعم هذه التجربة خلال الانتخابات المقبلة سواء انتخابات مجلس النواب أو الشورى او المحليات.

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية " ten"، أن الناخب المصري أثبت امتلاكه درجة عالية من الوعي السياسي، وبأن مصر تواجه العديد من التحديات، مشيرًا إلى أن خروج المواطن المصري للتصويت بكثافة كان رسالة ثقة في الدولة المصرية.

الشعب المصري منح تفويضًا للرئيس المقبل

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الشعب المصري منح تفويضًا للرئيس المقبل في هذه الانتخابات، يتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار، والعمل على تحقيق المزيد من الإصلاح، والبناء على ما تحقق من إنجازات.

وأشار إلى أن إقبال الناخب على الانتخابات رسالة ثقة في مؤسسات الدولة المصرية، التي قامت بالإشراف على الانتخابات بكل حيادية، مضيفًا أن الناخب المصري يستحق كل التقدير على هذا الظهور القوي أمام صناديق الاقتراع.