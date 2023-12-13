مستقبل وطن : الشعب المصري قدم قيمًا ثقافية وأخلاقية أمام صناديق الاقتراع

علق الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على عظمة المشهد الانتخابي في مصر، مؤكدا أن الشعب المصري قدم قيمًا ثقافية واخلاقية في الإنتخابات الرئاسية.

وقال «القصبي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «تن» إن الشعب المصري لديه ثوابت لا يتنازل عنهاأبدا، للوقوف أمام صناديق الانخابات، رغم محاولات التأثير التي أبائت كلها بالفشل والوقف امام الانتخابات، مضيفا أن مشهد الإنتخابات الرئاسة هي حراك سياسي يفيد الدولة.

وأشار رئيس الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الشعب المصري قدم رسالة للعالم تستحق الدراسة والتحليل، والشعب المصري يحافظ ما تحقق ما تم إنجازه في الدولة المصرية والحفاظ على الامن القومي، موضحا أن الشعب يتطلع إلى غد أفضل للبلاد.

