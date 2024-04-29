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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم فهمي يبدأ تصوير 220 قريبا

كريم فهمي
كريم فهمي

كشف الفنان كريم فهمي أنه يستعد خلال هذه الفترة لتصوير مسلسله الجديد 220 يوم وهو المسلسل الذي بدأ فى التحضير له منذ فترة طويلة.

 

وعن موعد عرض المسلسل أكد كريم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لا يشغل باله بموعد عرض اى عمل له هو يقوم بتصوير المسلسل فقط ووقت العرض مسؤلية المنتج والموزع فقط.

 

وأضاف أن مسلسله الأخير أزمة منتصف العمر كان من المفترض ان يتم عرضه فى رمضان إلا أنه تم عرضه خارج الموسم وحقق نجاح كبير جدا.

 

 

وعلى صعيد أخر ، روج الفنان كريم فهمي من خلال حسابه بموقع «انستجرام»، لمشاركته في فيلم “السرب”، الذى من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال أيام

 

ونشر كريم فهمي البوستر الدعائي للفيلم الذي يحمل الشخصية الذى يجسدها ضمن الأحداث ، وكتب كريم فهمي ، معلقا: “تشرفت بالمشاركة في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرض السينما في 1 مايو المقبل.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمى، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية ومقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

 

كريم فهمي الفنان كريم فهمى 220 يوم

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