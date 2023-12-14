عبدالمنعم سعيد: 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة الجرائد بالثمانينات كانت تسميها مدن الأشباح

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن من أهم العوائق التي تقف أمام نقل السكان للمدن الجديدة هي السوق، فلابد أن يكون واضحًا وصريحًا والا مالذي يجبر الإنسان على أن يعيش في منطقة مزدحمة ولا يعيش في منطقة مطلة على البحر مثل المدن الجديدة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أغلب العاملين اليوم يعملون على جهاز كمبيوتر أو من خلال الهاتف، مشيرًا إلى أن الحياة الحديثة تعيد ترتيب الطوابق والشرائح الاجتماعية في المجتمع والآن عندما تنقله تنظر الدولة عن المحفزات التي تقدمها له.

وأكد أن مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، و 15 مايو بدأت مبكرًا في مطلع الثمانينات وكانت الجرائد تسميها مدن الأشباح والحياة بدأت تدب فيها في فترة الرئيس مبارك.