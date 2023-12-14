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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبدالمنعم سعيد: الرئيس السيسي أقام بنية سكانية جديدة بتدشين العاصمة الإدارية

صدى البلد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن التصميم المعاري للعاصمة الإدارية كان لها تصورًا تم عمله في لجنة السياسات بهيئة التعمير من خلال لجنة التعمير وأمينها الدكتور مصطفى مدبولي.

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وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي هو القائد الذي لديه فكر وينفذه وأقام بنية سكانية جديدة بتدشين العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

 

وأشار إلى أن مدينة 6 أكتوبر في بدايتها أقام بها 3 عائلات منهم رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت وكل واحد منهم دفع 50 مليون جنيه لعمل محور، وأصبح الدخول والخروج للمدينة سهلًا، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أنه يوجد بها الآن  6مليون مواطن.

 

وتابع، أن ما قامت به الدولة من مشاريع جعلت البلد كلها مرتبطة ببعضها، مؤكدًا أنه عاش في زمن بناء كوبري 6 أكتوبر، والذي تم العمل فيه لمدة 30 عامًا لأنه كان جزء من الموازنة العامة للدولة وكانت تخصص له ميزانية محددة في العام وبعدما تنتهي يتوقف العمل، والرئيس السيسي اليوم عمل 7 آلاف كيلو مثل كوبري أكتوبر.

عبد المنعم سعيد السيسي الرئيس السيسي مصر سعيد

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