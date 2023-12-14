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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البعثة التجارية المصرية بالسعودية تنظم لقاءات مع ممثلي غرفتي جدة ومكة المكرمة

وفد البعثه التجاريه
وفد البعثه التجاريه المصريه للسعوديه

عقدت البعثة التجارية المصرية إلي السعودية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية عدد من اللقاءات مع ممثلي الغرفة التجارية في جدة وكذلك غرفة مكة المكرمة ، في إطار مساعي المجلس التصديري لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الهندسية إلي المملكة العربية السعودية

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شارك في اللقاءات، ممثلو غرفة جدة على رأسهم سلطان الحامد مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة ومن غرفة مكة المكرمة فهد بن سعود دمنهوري - مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة والسيدة مريم الحربي - مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة.

وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن اللقاءات جاءت بدعم كبير من السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السعودية ، وكذلك السيد عمرو عادل مستشار التمثيل التجاري في السعودية.

وأشارت مي حلمي في تصريحات سابقة إلي أن البعثة تضم 16 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية،

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وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية  التي تضم 16 شركة وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة في القطاعات الهندسية المختلفة.

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