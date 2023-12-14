اقتصاد السعودية| انطلاق المعرض التجاري الدولي بمركز جدة للمعارض والمنتديات

نظمت غرفة جدة، المعرض التجاري الدولي، الذي يتضمن (معرض المنتجات الصينية السعودية)، أمس، ويستمر لمدة 3 أيام، في مركز جدة للمعارض والمنتديات.

ويعد هذا الحدث بمثابة بوابة تجمع الشركات العالمية والإقليمية والدولية بالمنتجات والخدمات التي تلبي الطلب المحلي، مما يسمح لقادة الصناعة باستكشاف فرص الأعمال المستقبلية، وجمع المعرض المصنعين والموزعين والتجار والمستوردين والمصدرين، في مساحة عرض تبلغ 8000 متر مربع لعرض أحدث الإنتاجات في مجالاتهم.

ويمثل المعرض منصة مثالية للعارضين بشتى المجالات، التي تشمل مواد البناء، والآلات والإضاءة والطاقة، والملابس والمنسوجات، والسلع الكهربائية والإلكترونيات، وقطع غيار السيارات والاكسسوارات، ومنتجات الأطفال والرضع والصحة والجمال، والتعبئة والتغليف والبلاستيك والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى مجالات في البنية التحتية التقنية، والمطاط والطباعة، والمعدات الذكية، إلى جانب شركات ومصانع التكرير والبتروكيماويات.