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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 652 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 394.01 مليون درهم و581 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.52 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.61 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 37.83 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

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وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 22.57 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 56.6 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 110.13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 31.26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 410.35 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 109.03 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 56.29 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 357.65 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 81.34 مليون درهم و123 رهنا لفلل وشقق بقيمة 276.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 39.49 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 32.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 110.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 29.64 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 23.6 مليون درهم.

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