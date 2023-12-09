رئيس COP28: لدينا القدرة على إنجاز تحول جذري لإعادة صياغة الاقتصادات العالمية

قال الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إن المؤتمر حقق نجاحاً ملموساً، قائلا:" نحن على ثقة بأن استمرارنا بروح العمل القائمة على التوافق سيدفعنا إلى الأمام".

وتابع رئيس COP28، خلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة في المنطقة الزرقاء ضمن مؤتمر الأطراف COP28: أن مؤتمر الأطراف استثنائي وساهم بالفعل في كتابة تاريخ العالم ومؤتمرات الـCOP.

وتابع قائلا :" بتكاتف جهودنا خلقنا زخما غير مسبوق لدعم العمل المناخي العالمي، ونجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء في اليوم الأول فيما يتعلق بالصندوق العالمي للمناخ ونحن على ثقة بقدرتنا على القيام بذلك مرة أخرى".

واستكمل :" في الأيام القليلة المقبلة، لدينا القدرة معاً على إنجاز تحول جذري يساهم في إعادة صياغة الاقتصادات العالمية، وتشكيل مستقبلنا المشترك، ويضع كلاً من الدول والمجتمعات والأفراد الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، في صميم العمل المناخي وعلى رأس أولوياته، دعونا نبني على هذا النجاح لتحقيق نتيجة غير مسبوقة في القرار الخاص بالحصيلة العالمية وفي جميع المهام الأخرى".

وأوضح:" من خلال عملنا المشترك نجحنا في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين، التزامنا بالتكاتف سيساعدنا في الحفاظ على كوكبنا، نحن على ثقة بأن استمرارنا بروح العمل القائمة على التوافق سيدفعنا إلى الأمام".

وأضاف :"لنعمل معاً على ترسيخ مكانة COP28 باعتباره مؤتمر الأطراف الذي استطاع من خلال توحيد الجهود والعمل الجماعي النجاح في إنجاز التحول الجذري المطلوب في مسار العمل المناخي العالمي".