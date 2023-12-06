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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل الملحق التجاري بسفارة التشيك

أبرزها الطاقة والنقل والأغذية|تعاون «مصري - تشيكي» وزيادة التبادل التجاري بعدد من القطاعات

الغرفة التجارية في
الغرفة التجارية في الإسكندرية تستقبل الملحق التجاري التشيكي

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الملحق التجاري بسفارة التشيك توماس روسيك، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والتشيكي.


وبحسب بيان صادر عن الغرفة التجارية، تم خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الدولتين، وزيادة التبادل التجاري، في عدد من القطاعات أبرزها مجالات الطاقة والكهرباء والنقل والأغذية خاصة الخضروات والفاكهة، إضافة إلى إمكانية التعاون مجالات المياه والسياحة.


وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين الشركات المصرية والتشيكية في عدد من القطاعات، للاتفاق حول اتفاقيات تجارية واقتصادية مستقبلية.


جاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة محمود مرعي وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

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