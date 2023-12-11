عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك التجاري الدولي CIB يعرض تجربته الناجحة في تمويل المباني الخضراء

صدى البلد

 قدّم البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، تجربته الرائدة في تمويل المباني الخضراء خلال مؤتمر الأطراف (COP28) المُنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة.


يأتي ذلك في ضوء المُساهمات الفعّالة التي يقودها البنك لتسريع التحول إلى اقتصاد مُنخفض الكربون، وقد نال ذلك حيز كبير من الأهتمام خلال الجلسات النقاشية بالمؤتمر، حيث تتسبب المباني في 19% من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة وتستهلك 40% من الكهرباء ومن المتوقع أن تتضاعف النسب بحلول عام 2050، مما يزيد من أهمية البناء الأخضر لتأمين انبعاثات أقل للأجيال القادمة. 


وفي هذا السياق، أكدت  د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، في جلسة نظمتها مؤسسة التمويل الدوليةIFC  خلال فعاليات مؤتمر(COP28)، علي أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المباني الخضراء. 
وأشارت إلى تجربة CIB الناجحة في دعم عملائه في قطاع البناء من خلال إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في برنامج MAGC Market Accelerator for Green Construction Program، وهو أول شراكة ثنائية بين الحكومة البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية في التمويل المُيسر المُختلط للتخفيف من آثار تغير المناخ. 
حيث قام البنك التجاري الدولي من خلاله بتقديم مجموعة من حلول تمويل المناخ في قطاع المباني الخضراء، بالإضافة الي الدعم الفني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل تمكين العملاء من الحصول علي اعتماد المباني الخضراء (شهادة EDGE)، لدفع الزخم نحو انتقال اقتصادي منخفض الكربون وتعزيز دور المؤسسات المصرفية في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر في المنطقة. 
وفي السياق ذاته، شددت "عبد القادر"، خلال جلسة أخري بالتعاون مع المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) ، على أن اعتماد المباني الخضراء هو أحدي المنظومات الفعّالة لبرنامج "استدامة القطاعات" بـCIB، وهو برنامج مُبتكر يهدف إلى تمكين الشركات في كافة القطاعات لاستيعاب التوجهات والتقنيات الجديدة في أساليب البناء بحيث تواكب وتتكيف مع فرص وتحديات تغير المناخ.
وأضافت: "لقد كان البرنامج فعالًا في دفع الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف لكثير من العملاء، مؤكدة أن إدراج الممارسات المستدامة داخل كافة القطاعات يمثل فرصة لتطبيق حلول موفرة للتكلفة وذلك يؤكد على أن المؤسسات المالية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تسريع انتقال عملائها لاقتصاد منخفض الكربون".

 
 
 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بصفقة ثانية مع حماس

شاب أثناء الإدلاء بصوته في المرج : جئت أنتخب لدعم واستكمال الإنجازات بمصر

عزة مصطفى تشيد بجهود النائب محمد أبو العينين في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

عبر مصر.. روسيا ترسل 17.5 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

برلمان البحر المتوسط يشيد بشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية في لجان الإسكندرية

مخرجا النساء والأطفال.. الاحتلال يستخدم المدنيين كدروع بشرية في جباليا.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ