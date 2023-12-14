محافظ جنوب سيناء يعتمد قرارات تصالح على مخالفات بناء بمدينة رأس سدر

صدق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم /الخميس/ على 100 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المهندسة إيمان علي عبدالله الصعيدي عضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم - أن ذلك جاء بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.



ولفتت إلى أنه بذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر 830 حالة تصالح على مخالفات البناء.



وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.