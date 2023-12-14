محافظ دمياط تستقبل ممثلى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور حسام أبو ساطى المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية و الدكتور وائل الدرندلى والدكتور سيد العقدة والدكتورة ولاء عبد اللطيف أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة ..

حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، متابعة خطة تطبيق معايير الجودة بالمنشآت الصحية و منشآت الرعاية الأولية بنطاق المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وكذلك آلية تدريب الكوادر الطبية ..

وناقشت " المحافظ " خطة الشراكة بين الجانبين وذلك لاستمرار العمل نحو تطبيق معايير الجودة بالمنشآت الطبية ، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والرعاية الأولية ،وتقديم خدمات طبية بجودة عالية للمواطن كما ثمنت جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ تلك المحاور و أكدت حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون الكامل لذلك.