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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة.. وننتظر حضور جماهير الأهلي بكثافة

صدى البلد

 

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأهلي جاهز لمواجهة اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في البطولة مجددًا مع النادي الأهلي.


وأضاف كولر: «في النسخة الماضية من البطولة قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة».

وواصل: «هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء».


وأكمل: «كنا محظوظين كثيرًا في أوقات سابقة بوجود جماهير الأهلي كاملة في المدرجات، وبالطبع سنكون سعداء أكثر بوجودهم ودعمهم للفريق ونحن نخوض بطولة كأس العالم للأندية، ولو ظهر اللاعبون بشكل جيد مع دعم الجماهير، سيظهر الأهلي بمستوى متميز».

وختم: «هذه هي المرة الثانية التي أخوض فيها كأس العالم للأندية مع الأهلي وتحضيرنا للبطولة لن يختلف عن البطولة السابقة، ولكن نتمنى حضور جماهيرنا بكثافة في المدرجات، حتى يحصل اللاعبون على الدعم الكافي الذي يساعدهم على تقديم أفضل أداء ممكن».

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