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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم قياسي.. بيع 6 قمصان لـ ميسي ارتداها في كأس العالم بقطر

ميسي بكأس العالم
ميسي بكأس العالم بقطر

أقيم مزاد علنى بدار سوثبي للمزادات لبيع 6 من قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 في قطر، وذلك مقابل 7.8 ملايين دولار.

وأفادت دار سوثبي للمزادات، لوكالة "فرنس برس"، أنه كانت هناك 3 عروض إجمالية في ما وصفته بـ "قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022" التي توّج بها للمرة الأولى في مسيرته.

وحطّمت القمصان المُباعة الرقم القياسي الذي كان مسجلاً لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي صاحب الـ 36 عامًا نجم إنتر ميامي الأمريكي، كما باتت المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تُباع في مزاد هذا العام حتى الآن، حسب دار سوثبي للمزادات.

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعدما تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر 2022.

وقال رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوثبي براهم واكتر: "تعتبر كأس العالم لكرة القدم 2022 واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ الرياضة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسيرة ميسي الشجاعة وترسيخ مكانته كأعظم لاعب في كل الأزمنة".

وأضاف "يمثّل بيع هذه القمصان الـ 6 مناسبة ضخمة في تاريخ المزاد، ما يوفر للجماهير وجامعي المقتنيات خلق صِلة بإنجاز ميسي".

وسجّل ميسي 7 أهداف في مونديال قطر، رافعًا عدد أهدافه الموندياليّة إلى 13.

وتابع واكتر: "إنه لشرف لسوثبي أن تُقدّم وتعرض هذه المقتنيات التي لا تُقدّر بثمن للجمهور، والتي تجسد التألّق المطلق للاعب أعاد تعريف حدود التميّز في كرة القدم. هذه القمصان التاريخية ليست فقط تذكيرًا ملموسًا بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة، ولكنها مرتبطة بشكل أساسي بلحظة الذروة في مسيرة لاعب كرة القدم الأكثر تتويجًا بالألقاب في التاريخ".

ويتصدّر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر فوزًا بالألقاب الجماعيّة بـ 44 لقبًا، من بينها الدوري الإسباني 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 ومسابقة كوبا أميركا 1.

في وقت سابق من هذا الشهر، نال ميسي لقب "رياضي العام" لعام 2023 من قبل مجلة تايم بعد موسم رائع تميّز بتتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته وانتقاله إلى إنتر ميامي قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي.

ولعب ميسي لأول مرة مع ميامي في يوليو، وقاده للفوز بكأس الرابطتين التي تجمع بين الاندية الأميركية والمكسيكية.

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