ياسر ريان: تصريحات كولر بشأن مباراة اتحاد جدة هدفها تشجيع لاعبي الأهلي

قال ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، إن تصريحات مارسيل كولر بشأن لاعبي اتحاد جدة الأجانب هدفها رفع الروح المعنوية للاعبي الأهلي، ومباراته أمام نادي اتحاد جدة في كأس العالم للأندية هامة للغاية ومثل تلك المباريات تحتاج اهتمام كبير وتُلعب على تفاصيل صغيرة.

حديث عن مباراة الأهلي واتحاد جدة

وأضاف "ريان"، وأضاف "يونس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن نادي اتحاد جدة لديهم قوة هجومية سريعة وخطيرة للغاية، ويجب الاهتمام بذلك، "المدرب مهما يحمسك اللاعب عليه دور".

ويواجه النادي الأهلي نظيره اتحاد جدة في الثامنة من مساء الغد في مباراة الأهلي الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، وسط اهتمام كبير من جماهير الفريقين في متابعة تلك المباراة.