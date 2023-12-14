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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ياسر ريان: تصريحات كولر بشأن مباراة اتحاد جدة هدفها تشجيع لاعبي الأهلي

ياسر ريان لاعب الأهلي
ياسر ريان لاعب الأهلي السابق

قال ياسر ريان، لاعب الأهلي السابق، إن تصريحات مارسيل كولر بشأن لاعبي اتحاد جدة الأجانب هدفها رفع الروح المعنوية للاعبي الأهلي، ومباراته أمام نادي اتحاد جدة في كأس العالم للأندية هامة للغاية ومثل تلك المباريات تحتاج اهتمام كبير وتُلعب على تفاصيل صغيرة. 

 

حديث عن مباراة الأهلي واتحاد جدة 

وأضاف "ريان"، وأضاف "يونس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن نادي اتحاد جدة لديهم قوة هجومية سريعة وخطيرة للغاية، ويجب الاهتمام بذلك، "المدرب مهما يحمسك اللاعب عليه دور". 

ويواجه النادي الأهلي نظيره اتحاد جدة في الثامنة من مساء الغد في مباراة الأهلي الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، وسط اهتمام كبير من جماهير الفريقين في متابعة تلك المباراة. 

الأهلى مباراة الأهلي وأتحاد جدة شريف عامر برنامج يحدث في مصر قناة ام بى سى مصر

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