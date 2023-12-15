الباز: الإعلامي المصري أصبح المصدر الرسمي والأول بدلا من المنصات الأخرى.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إن مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات الرئاسية ترجمة لاهتمام الدولة بأحوالهم خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الكاتب الصحفي محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "مشهد انتخابات الرئاسة وإشادة المؤسسات الداخلية والخارجية يؤكد اكتمال الدولة المصرية".

وأشار: "الإعلامي المصري أصبح المصدر الرسمي والأول للمواطن بدلا من المنصات الأخرى"، موضحا: "الشركة المتحدة بمنصاتها المختلفة ترجمة لمفهوم الإعلام من أجل الدولة في معركتها ضد الإرهاب ومع التنمية".

