عبدالمنعم سعيد: نحتاج تريليون جنيه لإصلاح النظام الإداري في الدولة

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن المصلحين الكبار والسياسيين في العالم يقومون ببناء رأس مال سياسي ويعدها يستخدمونه.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الأمريكي يتخذ كل القرارات المؤثرة في السنة الأولى وهو مازال منتخبًا وبعد ذلك يرى الناس عائد قراراته وبعدها تقدرها في الانتخابات.

وتابع، أن كل ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم رؤيته بشكل واضح والتسهيلات التي قدمها للناس تقاس بشكل جيد.

وتابع، أن هناك مشكلة في مصر ونعلم حلها ولكن نؤجله فالدولة أنفقت 10 تريليون جنيه في 10 سنين لتنمية الدولة، ولكن نريد صرف تريليون جنيه لإصلاح النظام الإدراي للدولة وهذا من التحديات الكبيرة لأنه يوجد مقاومة كبيرة.