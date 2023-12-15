عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوليفان يدرس مع أبو مازن طرق تطبيق حل الدولتين| تفاصيل

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان ، اليوم الجمعة، إنه سيبحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأوضاع وبسط سيطرته  في الضفة الغربية.  


وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة حل الدولتين ، مضيفاً أنه يعمل على عدم توسع الصراع إلى المنطقة.  

وأكد سوليفان أن الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من شمال غزة يجب أن يتمكنوا من العودة، مشيراً إلى ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بعملية إصلاح وستكون الولايات المتحدة شريكا لها.

كما أكد سوليفان ضرورة انتقال السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة تمتع المدنيين الفلسطينيين بالحماية، قائلاً أن هناك فارق بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنه تحدث مع رئيس الموساد عن عملية إطلاق سراح الرهائن.


وركز سوليفان على أنه لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة، مؤكداً أنه ركز خلال المحادثات في إسرائيل على ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة.  

وأكد سوليفان أن أمريكا ترغب في رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة، مضيفاً أن الولايات المتحدة اتفقت مع إسرائيل على أن محاربة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ستستغرق أشهرا وستتم على مراحل.

إطلاق سراح الرهائن الامن القومي الامريكي الإسرائيلية إطلاق سراح المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطيني القومي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

صدمة للمشاهدين.. شاهد لحظة وفاة مطرب كبير على المسرح أمام الجمهور

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سوليفان: الحوثيون يمثلون تهديدًا للملاحة في البحر الأحمر

مستشار الأمن الأمريكي: نعمل مع مصر والأمم المتحدة على إدخال المساعدات لغزة

أول تعليق من شركة أمن بحري بريطانية بشأن هجوم على سفينة ليبيرية

بيان عاجل من البحرية البريطانية بشأن الهجوم على سفينة ليبيريا في البحر الأحمر

مسئول أمريكي: إصابة سفينة شحن ترفع علم ليبيريا بقذيفة من اليمن

تحت شعار "مع غزة حتى النصر".. انطلاق مسيرات في صعدة باليمن

الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة قواته على مقر كتيبة الشجاعية في غزة

مدفعية الاحتلال تقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد دبابة في معارك غزة

الصين تطلق طائرة فضائية سرية في ثالث مهمة لها.. ماذا تنوي أن تفعل ؟

محمد بركات يمنح الأهلي "مفتاح الفوز" على اتحاد جدة

هل يجوز الاستماع إلى خطبة الجمعة من الراديو| دار الإفتاء تجيب

شركة هاباج لويد الألمانية: سفينة حاويات تابعة لنا تعرضت لهجوم قرب اليمن

صدمة للمشاهدين.. شاهد لحظة وفاة مطرب كبير على المسرح أمام الجمهور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

نجمات يخطفن الأنظار باللون الأسود في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

إطلالات تثير ضجة لـ هيدي كرم بعد فستان الجونة| شاهد

وفاة عمرو عبد الحق.. معلومات صادمة عن سبب رحيل رئيس نادي النصر

فيديو

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ