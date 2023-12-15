سوليفان يدرس مع أبو مازن طرق تطبيق حل الدولتين| تفاصيل

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان ، اليوم الجمعة، إنه سيبحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأوضاع وبسط سيطرته في الضفة الغربية.



وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة حل الدولتين ، مضيفاً أنه يعمل على عدم توسع الصراع إلى المنطقة.

وأكد سوليفان أن الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من شمال غزة يجب أن يتمكنوا من العودة، مشيراً إلى ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بعملية إصلاح وستكون الولايات المتحدة شريكا لها.

كما أكد سوليفان ضرورة انتقال السيطرة على غزة إلى الفلسطينيين ويتعين العمل على ذلك وفق جدول زمني.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ضرورة تمتع المدنيين الفلسطينيين بالحماية، قائلاً أن هناك فارق بين المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنه تحدث مع رئيس الموساد عن عملية إطلاق سراح الرهائن.



وركز سوليفان على أنه لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة، مؤكداً أنه ركز خلال المحادثات في إسرائيل على ضرورة تحول العمليات لتكون أقل حدة.

وأكد سوليفان أن أمريكا ترغب في رؤية نتائج لنية إسرائيل تجنب سقوط مدنيين في غزة، مضيفاً أن الولايات المتحدة اتفقت مع إسرائيل على أن محاربة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ستستغرق أشهرا وستتم على مراحل.