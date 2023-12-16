اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بدورة تدريبية للغة الصينية

يتابع اليوم مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان التسجيل والحجز لطلاب كليات الجامعة في دورة اللغة الصينية (ترجمة متنوعة من وإلى الصينية) .

وتأتي هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وقال الدكتور قنديل إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم مثل هذه الدورات التي تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم في مجالات متنوعة.

بدوره أوضح الدكتور الكردي أن الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل.

ودعا المركز جميع الراغبين في التسجيل بسرعة التوجه إليه، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد الدورة فور اكتمال العدد.



وقد شاركت جامعة حلوان في الانتخابات الرئاسية 2024 حيث أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات كما أدلى أعضاء مجلس الجامعة وإدارة الجامعة والطلاب.

وخلال أيام الانتخابات تابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللجنة المشكلة لمشاركة منتسبي الجامعة فى الإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية فى جميع أيام الانتخابات الرئاسية.

كما شارك مستشفي بدر الجامعي التابع لكلية الطب بجامعة حلوان، من أطباء وتمريض وإداريين في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024.

واحتشد طلاب وطالبات المدن الجامعية بجامعة حلوان، خلال الثلاث ايام للتوجه إلى لجان الاقتراع بلجنة المغتربين للإدلاء بأصواتهم ورفع الطلاب الأعلام المصرية وسط هتافات حماسية داعية للمشاركة، مُقدمين نموذجًا مشرفًا أمام العالم على الوعي الكامل والانتماء الوطني.

كما خرجت مسيرات طلابية بهدف تأييدهم للقيادة السياسية ورسم صورة للعالم تعكس ترابط المجتمع المصري الذي وقف على قلب رجل واحد، والتي كشفت عن رغبة حقيقة داخل كل مصري باستكمال مسيرة التنمية التي انطلقت منذ سنوات وتمضى الدولة في طريقها لاستكمالها في كافة القطاعات.

وتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل الدكتور محمد النشار رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، الذي وافته المنية، معربا عن حزنه الشديد لرحيل هذا العالم الجليل، مؤكدًا أن الدكتور النشار قدّم خدمات جليلة للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر طيلة مسيرته العلمية والأكاديمية الحافلة بالعطاء.

ونظمت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان "الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية"، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

كما اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمجلس إدارة نادى جامعة حلوان، والإحاطة علما بقرار إشهار نادي جامعة حلوان رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٣، وتم توضيح الرؤية التطويرية لجامعة حلوان والتي تقوم على الاستفادة القصوى من امكانياتها المكانية والأكاديمية.