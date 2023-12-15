عائلات إسرائيلية تتظاهر أمام وزارة الدفاع احتجاجا على ق.تل 3 محتجزين.. فيديو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، ترصد تظاهر عائلات إسرائيلية أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب احتجاجا على قتل الجيش 3 محتجزين عن طريق الخطأ.



وفي ذات السياق، علق البيت الأبيض، على قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لـ 3 رهائن، اليوم الجمعة، كانوا محتجزين لدى حماس، وقال في بيان له: "إنه أمر مفجع ومأساوي".

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن:" المحتجزين الذين قتلتهم قواتنا في غزة، حاولوا الهرب، وقواتنا ظنت أنهم من المسلحين".

وقال جيش الاحتلال، اليوم الجمعة: "مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".