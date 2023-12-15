مصطفى بكري: «لو شوفت نتنياهو هضربه بالرصاص»

قال الإعلامي مصطفى بكري، أنه اعترض على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، للقاهرة عام 1996، وكتب مانشيت بعنوان “الهواء اليوم الفاسد.. النتن ياهو في القاهرة”.

وأضاف بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع قناة “صدى البلد” الدكتور أسامة الباز تواصل معي، وأوضح أن نتنياهو اشتكى للرئيس الراحل مبارك، من المقال، فرد عليه، وقال: هذه حرية صحافة، وحق طبيعي للصحفيين".

40 مثقفا مصريا

وواصل بكري: بعد ذلك تواصل معي أسامة الباز، وقال لي إن نتنياهو سيعقد لقاء مع 40 مثقفا مصريا، وتم اختيارك بينهم، قلت له أنا ضد التطبيع، ولو رأيته؛ هضربه بالرصاص».

وأكد بكري: ما زال نتنياهو كما هو متطرف، ولا يعرف سوى الرصاص والتطرف على أرض فلسطين".